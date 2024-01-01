Sri Lanka rupisinden Dominik pesosuna

Reel döviz kuru ile LKR → DOP çevirin

1.000 lkr
187,39 dop

1.00000 LKR = 0.18739 DOP

10:43 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11.353650.79671883.04141.539050.931651.34743.67285
1 CAD0.73874310.5885761.34631.136970.688260.9953832.71329
1 GBP1.255151.699031104.2291.931741.169421.691194.60998
1 INR0.01204220.01630090.0095942210.01853360.01121930.01622560.0442291

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Sri Lanka rupisinden Dominik pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DOP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → DOP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Dominik Pesosu
1 LKR0.18739 DOP
5 LKR0.93695 DOP
10 LKR1.87390 DOP
20 LKR3.74780 DOP
50 LKR9.36950 DOP
100 LKR18.73900 DOP
250 LKR46.84750 DOP
500 LKR93.69500 DOP
1000 LKR187.39000 DOP
2000 LKR374.78000 DOP
5000 LKR936.95000 DOP
10000 LKR1873.90000 DOP
Çevrim kurları Dominik Pesosu / Sri Lanka Rupisi
1 DOP5.33646 LKR
5 DOP26.68230 LKR
10 DOP53.36460 LKR
20 DOP106.72920 LKR
50 DOP266.82300 LKR
100 DOP533.64600 LKR
250 DOP1334.11500 LKR
500 DOP2668.23000 LKR
1000 DOP5336.46000 LKR
2000 DOP10672.92000 LKR
5000 DOP26682.30000 LKR
10000 DOP53364.60000 LKR