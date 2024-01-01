1 Sri Lanka rupisinden Dominik pesosuna

Reel döviz kuru ile LKR → DOP çevirin

1 lkr
0,20 dop

1,000Sr LKR = 0,1965$ DOP

05:49 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LKR → DOPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,19650,1967
Düşük0,19420,1932
Ortalama0,19510,1952
Değişim0.92%0.43%
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1 LKR → DOP istatistikleri

LKR → DOP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1965, en düşük 0,1942 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1951 oldu. LKR → DOP kurundaki değişiklik 0.92 değerindeydi.

LKR → DOP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1967, en düşük 0,1932 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1952 oldu. LKR → DOP kurundaki değişiklik 0.43 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11,3810,77883,7171,5320,9241,3363,673
1 CAD0,72410,56460,6231,1090,6690,9682,66
1 GBP1,2851,7741107,5471,9671,1871,7174,719
1 INR0,0120,0160,00910,0180,0110,0160,044

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden Dominik pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DOP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → DOP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

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LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Dominik Pesosu
1 LKR0,19646 DOP
5 LKR0,98231 DOP
10 LKR1,96462 DOP
20 LKR3,92924 DOP
50 LKR9,82310 DOP
100 LKR19,64620 DOP
250 LKR49,11550 DOP
500 LKR98,23100 DOP
1000 LKR196,46200 DOP
2000 LKR392,92400 DOP
5000 LKR982,31000 DOP
10000 LKR1.964,62000 DOP
Çevrim kurları Dominik Pesosu / Sri Lanka Rupisi
1 DOP5,09004 LKR
5 DOP25,45020 LKR
10 DOP50,90040 LKR
20 DOP101,80080 LKR
50 DOP254,50200 LKR
100 DOP509,00400 LKR
250 DOP1.272,51000 LKR
500 DOP2.545,02000 LKR
1000 DOP5.090,04000 LKR
2000 DOP10.180,08000 LKR
5000 DOP25.450,20000 LKR
10000 DOP50.900,40000 LKR