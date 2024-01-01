Yeni İsrail şekelinden Dominik pesosuna

Reel döviz kuru ile ILS → DOP çevirin

1.000 ils
16.023,60 dop

1.00000 ILS = 16.02360 DOP

06:29 UTC'deki reel piyasa kuru
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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853721.0729589.0721.453261.653620.94956518.337
1 GBP1.1713411.25675104.331.702211.936891.1122721.4782
1 USD0.932050.795703183.0161.354451.541190.88517.0903
1 INR0.01122690.009584940.012045910.01631550.0185650.01066060.205868

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Yeni İsrail şekelinden Dominik pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DOP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → DOP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni İsrail şekeli için en iyi döviz çiftleri

ILS → USD

ILS → EUR

ILS → GBP

ILS → INR

ILS → JPY

ILS → RUB

ILS → AUD

ILS → ZAR

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Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Dominik Pesosu
1 ILS16.02360 DOP
5 ILS80.11800 DOP
10 ILS160.23600 DOP
20 ILS320.47200 DOP
50 ILS801.18000 DOP
100 ILS1602.36000 DOP
250 ILS4005.90000 DOP
500 ILS8011.80000 DOP
1000 ILS16023.60000 DOP
2000 ILS32047.20000 DOP
5000 ILS80118.00000 DOP
10000 ILS160236.00000 DOP
Çevrim kurları Dominik Pesosu / Yeni İsrail Şekeli
1 DOP0.06241 ILS
5 DOP0.31204 ILS
10 DOP0.62408 ILS
20 DOP1.24816 ILS
50 DOP3.12039 ILS
100 DOP6.24078 ILS
250 DOP15.60195 ILS
500 DOP31.20390 ILS
1000 DOP62.40780 ILS
2000 DOP124.81560 ILS
5000 DOP312.03900 ILS
10000 DOP624.07800 ILS