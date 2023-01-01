روبية سريلانكي إلى كواشا زامبي

تحويل LKR إلى ZMW بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lkr
٦٤٫٤٩ zmw

1.00000 LKR = 0.06449 ZMW

متوسط سعر صرف السوق عند 14:21 UTC
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LKR إلى ZMW مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LKR → 0 ZMW
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867451.066588.64751.437381.661470.963718.3258
1GBP1.152811.22945102.1921.656991.915331.1109621.1258
1USD0.937650.813372183.121.347751.557880.903617.1831
1INR0.01128060.009785510.012030810.01621450.01874250.0108710.206726

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى كواشا زامبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ZMW في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى ZMW وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Sri Lankan rupee

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روبية سريلانكية / زيميو
1 LKR0.06449 ZMW
5 LKR0.32243 ZMW
10 LKR0.64485 ZMW
20 LKR1.28970 ZMW
50 LKR3.22426 ZMW
100 LKR6.44852 ZMW
250 LKR16.12130 ZMW
500 LKR32.24260 ZMW
1000 LKR64.48520 ZMW
2000 LKR128.97040 ZMW
5000 LKR322.42600 ZMW
10000 LKR644.85200 ZMW
معدلات التحويل زيميو / روبية سريلانكية
1 ZMW15.50740 LKR
5 ZMW77.53700 LKR
10 ZMW155.07400 LKR
20 ZMW310.14800 LKR
50 ZMW775.37000 LKR
100 ZMW1550.74000 LKR
250 ZMW3876.85000 LKR
500 ZMW7753.70000 LKR
1000 ZMW15507.40000 LKR
2000 ZMW31014.80000 LKR
5000 ZMW77537.00000 LKR
10000 ZMW155074.00000 LKR