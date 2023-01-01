20 كواشا زامبي إلى روبية سريلانكي

تحويل ZMW إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

20 zmw
283.97 lkr

1.00000 ZMW = 14.19830 LKR

Mid-market exchange rate at 08:30
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.87631.085290.30551.48641.672370.964718.7645
1 GBP1.1411611.2383103.0461.69611.908311.1008821.4118
1 USD0.92150.807559183.21551.36971.541070.8889517.2913
1 INR0.01107350.009704430.01201710.01645970.0185190.01068250.207789

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كواشا زامبي إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ZMW في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ZMW الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Zmw

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل زيميو / روبية سريلانكية
1 ZMW14.19830 LKR
5 ZMW70.99150 LKR
10 ZMW141.98300 LKR
20 ZMW283.96600 LKR
50 ZMW709.91500 LKR
100 ZMW1419.83000 LKR
250 ZMW3549.57500 LKR
500 ZMW7099.15000 LKR
1000 ZMW14198.30000 LKR
2000 ZMW28396.60000 LKR
5000 ZMW70991.50000 LKR
10000 ZMW141983.00000 LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / زيميو
1 LKR0.07043 ZMW
5 LKR0.35216 ZMW
10 LKR0.70431 ZMW
20 LKR1.40862 ZMW
50 LKR3.52155 ZMW
100 LKR7.04311 ZMW
250 LKR17.60778 ZMW
500 LKR35.21555 ZMW
1000 LKR70.43110 ZMW
2000 LKR140.86220 ZMW
5000 LKR352.15550 ZMW
10000 LKR704.31100 ZMW