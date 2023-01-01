روبية سريلانكي إلى دولار جامايكي

تحويل LKR إلى JMD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lkr
٤٧٩٫٩٤ jmd

1.00000 LKR = 0.47994 JMD

متوسط سعر صرف السوق عند 15:19 UTC
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LKR إلى JMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LKR → 0 JMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.066588.64751.436681.661210.9637518.3176
1GBP1.1527411.22945102.1921.656191.915031.1109521.1163
1USD0.937650.813372183.121.34711.557630.9036517.1754
1INR0.01128060.009785510.012030810.01620670.01873960.01087160.206634

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى دولار جامايكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى JMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روبية سريلانكية / دولار جامايكي
1 LKR0.47994 JMD
5 LKR2.39969 JMD
10 LKR4.79938 JMD
20 LKR9.59876 JMD
50 LKR23.99690 JMD
100 LKR47.99380 JMD
250 LKR119.98450 JMD
500 LKR239.96900 JMD
1000 LKR479.93800 JMD
2000 LKR959.87600 JMD
5000 LKR2399.69000 JMD
10000 LKR4799.38000 JMD
معدلات التحويل دولار جامايكي / روبية سريلانكية
1 JMD2.08360 LKR
5 JMD10.41800 LKR
10 JMD20.83600 LKR
20 JMD41.67200 LKR
50 JMD104.18000 LKR
100 JMD208.36000 LKR
250 JMD520.90000 LKR
500 JMD1041.80000 LKR
1000 JMD2083.60000 LKR
2000 JMD4167.20000 LKR
5000 JMD10418.00000 LKR
10000 JMD20836.00000 LKR