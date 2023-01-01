10 دولار جامايكي إلى روبية سريلانكي

تحويل JMD إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

١٠ jmd
٢٠٫٩٠ lkr

1.00000 JMD = 2.08982 LKR

متوسط سعر صرف السوق عند 20:18
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JMD إلى LKR مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 JMD → 0 LKR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.87091.059488.09971.453071.677860.945719.3206
1GBP1.1482411.21645101.161.668481.926591.0858922.1848
1USD0.94390.822064183.161.37161.583780.892718.2373
1INR0.01135080.009885330.01202510.01649350.0190450.01073470.219304

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جامايكي إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار جامايكي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار جامايكي / روبية سريلانكية
1 JMD2.08982 LKR
5 JMD10.44910 LKR
10 JMD20.89820 LKR
20 JMD41.79640 LKR
50 JMD104.49100 LKR
100 JMD208.98200 LKR
250 JMD522.45500 LKR
500 JMD1044.91000 LKR
1000 JMD2089.82000 LKR
2000 JMD4179.64000 LKR
5000 JMD10449.10000 LKR
10000 JMD20898.20000 LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / دولار جامايكي
1 LKR0.47851 JMD
5 LKR2.39256 JMD
10 LKR4.78511 JMD
20 LKR9.57022 JMD
50 LKR23.92555 JMD
100 LKR47.85110 JMD
250 LKR119.62775 JMD
500 LKR239.25550 JMD
1000 LKR478.51100 JMD
2000 LKR957.02200 JMD
5000 LKR2392.55500 JMD
10000 LKR4785.11000 JMD