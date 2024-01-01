Sri Lanka rupisinden Jamaika dolarına

Reel döviz kuru ile LKR → JMD çevirin

1.000 lkr
499,80 jmd

1.00000 LKR = 0.49980 JMD

10:44 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11.353650.79678183.03811.539050.931651.347453.6729
1 CAD0.73874310.58861761.34381.136970.688260.995422.71333
1 GBP1.255051.69891104.2171.931591.169281.691124.60967
1 INR0.01204270.01630160.0095953710.01853430.01121970.01622690.0442315

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Sri Lanka rupisinden Jamaika dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → JMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

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LKR → GBP

LKR → INR

LKR → AUD

LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Jamaika Doları
1 LKR0.49980 JMD
5 LKR2.49901 JMD
10 LKR4.99802 JMD
20 LKR9.99604 JMD
50 LKR24.99010 JMD
100 LKR49.98020 JMD
250 LKR124.95050 JMD
500 LKR249.90100 JMD
1000 LKR499.80200 JMD
2000 LKR999.60400 JMD
5000 LKR2499.01000 JMD
10000 LKR4998.02000 JMD
Çevrim kurları Jamaika Doları / Sri Lanka Rupisi
1 JMD2.00079 LKR
5 JMD10.00395 LKR
10 JMD20.00790 LKR
20 JMD40.01580 LKR
50 JMD100.03950 LKR
100 JMD200.07900 LKR
250 JMD500.19750 LKR
500 JMD1000.39500 LKR
1000 JMD2000.79000 LKR
2000 JMD4001.58000 LKR
5000 JMD10003.95000 LKR
10000 JMD20007.90000 LKR