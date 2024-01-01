bin Sri Lanka rupisinden Jamaika dolarına

Reel döviz kuru ile LKR → JMD çevirin

1.000 lkr
516,41 jmd

1,000Sr LKR = 0,5164J$ JMD

06:26 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LKR → JMDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,51850,5246
Düşük0,51250,5094
Ortalama0,51530,5159
Değişim0.25%-1.51%
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1 LKR → JMD istatistikleri

LKR → JMD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,5185, en düşük 0,5125 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,5153 oldu. LKR → JMD kurundaki değişiklik 0.25 değerindeydi.

LKR → JMD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,5246, en düşük 0,5094 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,5159 oldu. LKR → JMD kurundaki değişiklik -1.51 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11,3810,7883,7281,5310,9241,3363,673
1 CAD0,72410,56460,6261,1080,6690,9682,66
1 GBP1,2831,7721107,4011,9641,1851,7144,712
1 INR0,0120,0160,00910,0180,0110,0160,044

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden Jamaika dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → JMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

LKR → CAD

LKR → GBP

LKR → INR

LKR → AUD

LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Jamaika Doları
1 LKR0,51641 JMD
5 LKR2,58205 JMD
10 LKR5,16411 JMD
20 LKR10,32822 JMD
50 LKR25,82055 JMD
100 LKR51,64110 JMD
250 LKR129,10275 JMD
500 LKR258,20550 JMD
1000 LKR516,41100 JMD
2000 LKR1.032,82200 JMD
5000 LKR2.582,05500 JMD
10000 LKR5.164,11000 JMD
Çevrim kurları Jamaika Doları / Sri Lanka Rupisi
1 JMD1,93644 LKR
5 JMD9,68220 LKR
10 JMD19,36440 LKR
20 JMD38,72880 LKR
50 JMD96,82200 LKR
100 JMD193,64400 LKR
250 JMD484,11000 LKR
500 JMD968,22000 LKR
1000 JMD1.936,44000 LKR
2000 JMD3.872,88000 LKR
5000 JMD9.682,20000 LKR
10000 JMD19.364,40000 LKR