روبية سريلانكي إلى فاتو فانواتي

تحويل LKR إلى VUV بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lkr
٣٧٧ vuv

1.00000 LKR = 0.37654 VUV

متوسط سعر صرف السوق عند 17:55 UTC
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LKR إلى VUV مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LKR → 0 VUV
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.066588.64751.437381.66160.963718.3242
1GBP1.1527411.2294102.1881.656921.91541.1108921.1231
1USD0.937650.813405183.121.347751.5580.903617.1816
1INR0.01128060.009785910.012030810.01621450.01874390.0108710.206708

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى فاتو فانواتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و VUV في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى VUV وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Sri Lankan rupee

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روبية سريلانكية / فاتو فانواتو
1 LKR0.37654 VUV
5 LKR1.88272 VUV
10 LKR3.76543 VUV
20 LKR7.53086 VUV
50 LKR18.82715 VUV
100 LKR37.65430 VUV
250 LKR94.13575 VUV
500 LKR188.27150 VUV
1000 LKR376.54300 VUV
2000 LKR753.08600 VUV
5000 LKR1882.71500 VUV
10000 LKR3765.43000 VUV
معدلات التحويل فاتو فانواتو / روبية سريلانكية
1 VUV2.65574 LKR
5 VUV13.27870 LKR
10 VUV26.55740 LKR
20 VUV53.11480 LKR
50 VUV132.78700 LKR
100 VUV265.57400 LKR
250 VUV663.93500 LKR
500 VUV1327.87000 LKR
1000 VUV2655.74000 LKR
2000 VUV5311.48000 LKR
5000 VUV13278.70000 LKR
10000 VUV26557.40000 LKR