روبية سريلانكي إلى ليف بلغاري

تحويل LKR إلى BGN بسعر الصرف الحقيقي

1000 lkr
5.66 bgn

1.00000 LKR = 0.00566 BGN

متوسط سعر صرف السوق عند 19:15 UTC
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LKR إلى BGN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LKR → 0 BGN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066688.65581.436551.661240.963918.3302
1GBP1.1528711.2296102.2041.656091.915121.1112521.1314
1USD0.937550.813273183.121.346851.557510.9037517.1856
1INR0.01127960.009784320.012030810.01620370.01873810.01087280.206756

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى ليف بلغاري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى BGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Sri Lankan rupee

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روبية سريلانكية / لياف بلغاري
1 LKR0.00566 BGN
5 LKR0.02830 BGN
10 LKR0.05660 BGN
20 LKR0.11320 BGN
50 LKR0.28299 BGN
100 LKR0.56599 BGN
250 LKR1.41497 BGN
500 LKR2.82994 BGN
1000 LKR5.65988 BGN
2000 LKR11.31976 BGN
5000 LKR28.29940 BGN
10000 LKR56.59880 BGN
معدلات التحويل لياف بلغاري / روبية سريلانكية
1 BGN176.68200 LKR
5 BGN883.41000 LKR
10 BGN1766.82000 LKR
20 BGN3533.64000 LKR
50 BGN8834.10000 LKR
100 BGN17668.20000 LKR
250 BGN44170.50000 LKR
500 BGN88341.00000 LKR
1000 BGN176682.00000 LKR
2000 BGN353364.00000 LKR
5000 BGN883410.00000 LKR
10000 BGN1766820.00000 LKR