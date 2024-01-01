Sri Lanka rupisinden Bulgar levasına

Reel döviz kuru ile LKR → BGN çevirin

1.000 lkr
5,83 bgn

1.00000 LKR = 0.00583 BGN

10:40 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11.353750.79665483.03831.539050.931651.34723.67285
1 CAD0.73868910.58847961.33951.136880.6881770.9951622.71309
1 GBP1.255251.699291104.2341.93191.169411.691074.61034
1 INR0.01204260.01630270.0095938110.01853430.01121920.01622380.0442308

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden Bulgar levasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → BGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

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LKR → GBP

LKR → INR

LKR → AUD

LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Bulgar Levası
1 LKR0.00583 BGN
5 LKR0.02914 BGN
10 LKR0.05829 BGN
20 LKR0.11658 BGN
50 LKR0.29145 BGN
100 LKR0.58290 BGN
250 LKR1.45725 BGN
500 LKR2.91450 BGN
1000 LKR5.82899 BGN
2000 LKR11.65798 BGN
5000 LKR29.14495 BGN
10000 LKR58.28990 BGN
Çevrim kurları Bulgar Levası / Sri Lanka Rupisi
1 BGN171.55600 LKR
5 BGN857.78000 LKR
10 BGN1715.56000 LKR
20 BGN3431.12000 LKR
50 BGN8577.80000 LKR
100 BGN17155.60000 LKR
250 BGN42889.00000 LKR
500 BGN85778.00000 LKR
1000 BGN171556.00000 LKR
2000 BGN343112.00000 LKR
5000 BGN857780.00000 LKR
10000 BGN1715560.00000 LKR