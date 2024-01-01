50 Sri Lanka rupisinden Bulgar levasına

Reel döviz kuru ile LKR → BGN çevirin

50 lkr
0,30 bgn

1,000Sr LKR = 0,005975лв BGN

05:22 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LKR → BGNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00600,0061
Düşük0,00590,0059
Ortalama0,00590,0060
Değişim-0.44%-2.40%
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1 LKR → BGN istatistikleri

LKR → BGN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0060, en düşük 0,0059 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0059 oldu. LKR → BGN kurundaki değişiklik -0.44 değerindeydi.

LKR → BGN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0061, en düşük 0,0059 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0060 oldu. LKR → BGN kurundaki değişiklik -2.40 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11,380,77883,7051,5310,9241,3363,673
1 CAD0,72410,56460,6361,1090,6690,9672,661
1 GBP1,2851,7741107,5821,9681,1871,7174,721
1 INR0,0120,0160,00910,0180,0110,0160,044

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden Bulgar levasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → BGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

LKR → CAD

LKR → GBP

LKR → INR

LKR → AUD

LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Bulgar Levası
1 LKR0,00597 BGN
5 LKR0,02987 BGN
10 LKR0,05975 BGN
20 LKR0,11949 BGN
50 LKR0,29872 BGN
100 LKR0,59745 BGN
250 LKR1,49363 BGN
500 LKR2,98725 BGN
1000 LKR5,97450 BGN
2000 LKR11,94900 BGN
5000 LKR29,87250 BGN
10000 LKR59,74500 BGN
Çevrim kurları Bulgar Levası / Sri Lanka Rupisi
1 BGN167,37800 LKR
5 BGN836,89000 LKR
10 BGN1.673,78000 LKR
20 BGN3.347,56000 LKR
50 BGN8.368,90000 LKR
100 BGN16.737,80000 LKR
250 BGN41.844,50000 LKR
500 BGN83.689,00000 LKR
1000 BGN167.378,00000 LKR
2000 BGN334.756,00000 LKR
5000 BGN836.890,00000 LKR
10000 BGN1.673.780,00000 LKR