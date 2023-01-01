روبية سريلانكي إلى كوردبا نيكاراغوا

تحويل LKR إلى NIO بسعر الصرف الحقيقي

1000 lkr
112.93 nio

1.00000 LKR = 0.11293 NIO

متوسط سعر صرف السوق عند 19:23 UTC
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LKR إلى NIO مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LKR → 0 NIO
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066588.64751.436791.660960.963718.3214
1GBP1.1528711.22955102.21.656451.914891.1110221.1224
1USD0.937650.813306183.121.34721.557390.9035517.179
1INR0.01128060.009784720.012030810.01620790.01873660.01087040.206677

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى كوردبا نيكاراغوا

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NIO في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى NIO وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Sri Lankan rupee

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روبية سريلانكية / نيكاراغوا كوردوبا
1 LKR0.11293 NIO
5 LKR0.56466 NIO
10 LKR1.12932 NIO
20 LKR2.25864 NIO
50 LKR5.64660 NIO
100 LKR11.29320 NIO
250 LKR28.23300 NIO
500 LKR56.46600 NIO
1000 LKR112.93200 NIO
2000 LKR225.86400 NIO
5000 LKR564.66000 NIO
10000 LKR1129.32000 NIO
معدلات التحويل نيكاراغوا كوردوبا / روبية سريلانكية
1 NIO8.85488 LKR
5 NIO44.27440 LKR
10 NIO88.54880 LKR
20 NIO177.09760 LKR
50 NIO442.74400 LKR
100 NIO885.48800 LKR
250 NIO2213.72000 LKR
500 NIO4427.44000 LKR
1000 NIO8854.88000 LKR
2000 NIO17709.76000 LKR
5000 NIO44274.40000 LKR
10000 NIO88548.80000 LKR