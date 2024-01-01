20 كوردبا نيكاراغوا إلى روبية سريلانكي

تحويل NIO إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

20 nio
163.41 lkr

C$1.000 NIO = Sr8.170 LKR

Mid-market exchange rate at 02:01
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NIO إلى LKR مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8491.11393.3761.5131.6570.94721.71
1 GBP1.17811.31109.9611.7821.9511.11525.566
1 USD0.8990.763183.9111.361.4890.85119.509
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.232

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كوردبا نيكاراغوا إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NIO في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NIO الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نيكاراغوا كوردوبا / روبية سريلانكية
1 NIO٨٫١٧٠٣٢ LKR
5 NIO٤٠٫٨٥١٦٠ LKR
10 NIO٨١٫٧٠٣٢٠ LKR
20 NIO١٦٣٫٤٠٦٤٠ LKR
50 NIO٤٠٨٫٥١٦٠٠ LKR
100 NIO٨١٧٫٠٣٢٠٠ LKR
250 NIO٢٬٠٤٢٫٥٨٠٠٠ LKR
500 NIO٤٬٠٨٥٫١٦٠٠٠ LKR
1000 NIO٨٬١٧٠٫٣٢٠٠٠ LKR
2000 NIO١٦٬٣٤٠٫٦٤٠٠٠ LKR
5000 NIO٤٠٬٨٥١٫٦٠٠٠٠ LKR
10000 NIO٨١٬٧٠٣٫٢٠٠٠٠ LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / نيكاراغوا كوردوبا
1 LKR٠٫١٢٢٣٩ NIO
5 LKR٠٫٦١١٩٧ NIO
10 LKR١٫٢٢٣٩٤ NIO
20 LKR٢٫٤٤٧٨٨ NIO
50 LKR٦٫١١٩٧٠ NIO
100 LKR١٢٫٢٣٩٤٠ NIO
250 LKR٣٠٫٥٩٨٥٠ NIO
500 LKR٦١٫١٩٧٠٠ NIO
1000 LKR١٢٢٫٣٩٤٠٠ NIO
2000 LKR٢٤٤٫٧٨٨٠٠ NIO
5000 LKR٦١١٫٩٧٠٠٠ NIO
10000 LKR١٬٢٢٣٫٩٤٠٠٠ NIO