كوردبا نيكاراغوا إلى روبل روسي

تحويل NIO إلى RUB بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ nio
٢٬٦٠١٫٨٠ rub

1.00000 NIO = 2.60180 RUB

متوسط سعر صرف السوق عند 23:59 UTC
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NIO إلى RUB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NIO → 0 RUB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066188.62171.436621.662790.964518.3619
1GBP1.1528711.2291102.1711.656271.917021.1119421.1693
1USD0.9380.813603183.1271.347551.55970.904717.2234
1INR0.01128390.009787480.012029810.01621070.01876280.01088330.207194

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كوردبا نيكاراغوا إلى روبل روسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NIO في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RUB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NIO الحالي إلى RUB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نيكاراغوا كوردوبا / الروبل الروسي
1 NIO2.60180 RUB
5 NIO13.00900 RUB
10 NIO26.01800 RUB
20 NIO52.03600 RUB
50 NIO130.09000 RUB
100 NIO260.18000 RUB
250 NIO650.45000 RUB
500 NIO1300.90000 RUB
1000 NIO2601.80000 RUB
2000 NIO5203.60000 RUB
5000 NIO13009.00000 RUB
10000 NIO26018.00000 RUB
معدلات التحويل الروبل الروسي / نيكاراغوا كوردوبا
1 RUB0.38435 NIO
5 RUB1.92175 NIO
10 RUB3.84349 NIO
20 RUB7.68698 NIO
50 RUB19.21745 NIO
100 RUB38.43490 NIO
250 RUB96.08725 NIO
500 RUB192.17450 NIO
1000 RUB384.34900 NIO
2000 RUB768.69800 NIO
5000 RUB1921.74500 NIO
10000 RUB3843.49000 NIO