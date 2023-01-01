كوردبا نيكاراغوا إلى دولار أسترالي

تحويل NIO إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي

1000 nio
42.64 aud

1.00000 NIO = 0.04264 AUD

متوسط سعر صرف السوق عند 23:51 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

NIO إلى AUD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NIO → 0 AUD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.06688.61341.436811.663290.964418.3619
1GBP1.1531411.22925102.1841.656841.918011.1120821.1738
1USD0.93810.813504183.1271.347851.560310.904717.225
1INR0.0112850.009786280.012029810.01621430.01877010.01088330.207213

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كوردبا نيكاراغوا إلى دولار أسترالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NIO في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NIO الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for نيكاراغوا قرطبة

NIO إلى USD

NIO إلى EUR

NIO إلى GBP

NIO إلى INR

NIO إلى JPY

NIO إلى RUB

NIO إلى AUD

NIO إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل نيكاراغوا كوردوبا / دولار أسترالي
1 NIO0.04264 AUD
5 NIO0.21321 AUD
10 NIO0.42643 AUD
20 NIO0.85286 AUD
50 NIO2.13215 AUD
100 NIO4.26430 AUD
250 NIO10.66075 AUD
500 NIO21.32150 AUD
1000 NIO42.64300 AUD
2000 NIO85.28600 AUD
5000 NIO213.21500 AUD
10000 NIO426.43000 AUD
معدلات التحويل دولار أسترالي / نيكاراغوا كوردوبا
1 AUD23.45050 NIO
5 AUD117.25250 NIO
10 AUD234.50500 NIO
20 AUD469.01000 NIO
50 AUD1172.52500 NIO
100 AUD2345.05000 NIO
250 AUD5862.62500 NIO
500 AUD11725.25000 NIO
1000 AUD23450.50000 NIO
2000 AUD46901.00000 NIO
5000 AUD117252.50000 NIO
10000 AUD234505.00000 NIO