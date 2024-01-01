20 никарагуанских кордоб в шри-ланкийские рупии

Сконвертируйте NIO в LKR по реальному обменному курсу

20 nio
164,73 lkr

C$1,000 NIO = Sr8,237 LKR

Среднерыночный курс в 20:58
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1 NIO в LKRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий8,30008,3000
Низкий8,18918,0225
В среднем8,25568,1883
Изменить-0.59%0.83%
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Соотношение 1 NIO к LKR

За последние 30 дней максимальный курс NIO к LKR составил 8,3000, а минимальный — 8,1891. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 8,2556. Изменение курса NIO к LKR в процентном соотношении составило -0.59.

За последние 90 дней максимальный курс NIO к LKR составил 8,3000, а минимальный — 8,0225. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 8,1883. Изменение курса NIO к LKR в процентном соотношении составило 0.83.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

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Как произвести расчет конвертации из никарагуанских кордоб в шри-ланкийские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите NIO из выпадающего списка для исходной валюты и LKR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NIO в LKR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для никарагуанских кордоб

NIO в USD

NIO в EUR

NIO в GBP

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NIO в RUB

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Никарагуанская кордоба / Шри-Ланкийская рупия
1 NIO8,23674 LKR
5 NIO41,18370 LKR
10 NIO82,36740 LKR
20 NIO164,73480 LKR
50 NIO411,83700 LKR
100 NIO823,67400 LKR
250 NIO2 059,18500 LKR
500 NIO4 118,37000 LKR
1000 NIO8 236,74000 LKR
2000 NIO16 473,48000 LKR
5000 NIO41 183,70000 LKR
10000 NIO82 367,40000 LKR
Обменные курсы Шри-Ланкийская рупия / Никарагуанская кордоба
1 LKR0,12141 NIO
5 LKR0,60704 NIO
10 LKR1,21407 NIO
20 LKR2,42814 NIO
50 LKR6,07035 NIO
100 LKR12,14070 NIO
250 LKR30,35175 NIO
500 LKR60,70350 NIO
1000 LKR121,40700 NIO
2000 LKR242,81400 NIO
5000 LKR607,03500 NIO
10000 LKR1 214,07000 NIO