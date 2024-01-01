10 тысяч никарагуанских кордоб в шри-ланкийские рупии
Сконвертируйте NIO в LKR по реальному обменному курсу
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|1 NIO в LKR
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|8,3000
|8,3000
|Низкий
|8,1891
|8,0225
|В среднем
|8,2556
|8,1883
|Изменить
|-0.59%
|0.83%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 NIO к LKR
За последние 30 дней максимальный курс NIO к LKR составил 8,3000, а минимальный — 8,1891. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 8,2556. Изменение курса NIO к LKR в процентном соотношении составило -0.59.
За последние 90 дней максимальный курс NIO к LKR составил 8,3000, а минимальный — 8,0225. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 8,1883. Изменение курса NIO к LKR в процентном соотношении составило 0.83.
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Как произвести расчет конвертации из никарагуанских кордоб в шри-ланкийские рупии
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите NIO из выпадающего списка для исходной валюты и LKR из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NIO в LKR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
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- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Никарагуанская кордоба / Шри-Ланкийская рупия
|1 NIO
|8,23674 LKR
|5 NIO
|41,18370 LKR
|10 NIO
|82,36740 LKR
|20 NIO
|164,73480 LKR
|50 NIO
|411,83700 LKR
|100 NIO
|823,67400 LKR
|250 NIO
|2 059,18500 LKR
|500 NIO
|4 118,37000 LKR
|1000 NIO
|8 236,74000 LKR
|2000 NIO
|16 473,48000 LKR
|5000 NIO
|41 183,70000 LKR
|10000 NIO
|82 367,40000 LKR