روبية سريلانكي إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

تحويل LKR إلى CZK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lkr
٧٠٫٧٠ czk

1.00000 LKR = 0.07070 CZK

متوسط سعر صرف السوق عند 19:18 UTC
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LKR إلى CZK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LKR → 0 CZK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.066688.65581.436711.661630.963918.3267
1GBP1.1527411.2295102.1961.656141.915411.1111221.1258
1USD0.937550.813339183.121.3471.557880.903717.1824
1INR0.01127960.009785110.012030810.01620550.01874250.01087220.206718

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CZK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى CZK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روبية سريلانكية / الجمهورية التشيكية كورونا
1 LKR0.07070 CZK
5 LKR0.35349 CZK
10 LKR0.70697 CZK
20 LKR1.41395 CZK
50 LKR3.53487 CZK
100 LKR7.06975 CZK
250 LKR17.67437 CZK
500 LKR35.34875 CZK
1000 LKR70.69750 CZK
2000 LKR141.39500 CZK
5000 LKR353.48750 CZK
10000 LKR706.97500 CZK
معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / روبية سريلانكية
1 CZK14.14480 LKR
5 CZK70.72400 LKR
10 CZK141.44800 LKR
20 CZK282.89600 LKR
50 CZK707.24000 LKR
100 CZK1414.48000 LKR
250 CZK3536.20000 LKR
500 CZK7072.40000 LKR
1000 CZK14144.80000 LKR
2000 CZK28289.60000 LKR
5000 CZK70724.00000 LKR
10000 CZK141448.00000 LKR