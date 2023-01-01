روبية سريلانكي إلى الجمهورية التشيكية كوروناس
تحويل LKR إلى CZK بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى الجمهورية التشيكية كوروناس
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CZK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى CZK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for Sri Lankan rupee
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / روبية سريلانكية
|1 CZK
|14.14480 LKR
|5 CZK
|70.72400 LKR
|10 CZK
|141.44800 LKR
|20 CZK
|282.89600 LKR
|50 CZK
|707.24000 LKR
|100 CZK
|1414.48000 LKR
|250 CZK
|3536.20000 LKR
|500 CZK
|7072.40000 LKR
|1000 CZK
|14144.80000 LKR
|2000 CZK
|28289.60000 LKR
|5000 CZK
|70724.00000 LKR
|10000 CZK
|141448.00000 LKR