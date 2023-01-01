روبية سريلانكي إلى كينا بابوا غينيا الجديدة

تحويل LKR إلى PGK بسعر الصرف الحقيقي

1000 lkr
11.38 pgk

1.00000 LKR = 0.01138 PGK

متوسط سعر صرف السوق عند 11:0 UTC
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LKR إلى PGK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LKR → 0 PGK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066588.64751.436791.660960.963718.3214
1GBP1.1528711.22955102.21.656451.914891.1110221.1224
1USD0.937650.813306183.121.34721.557390.9035517.179
1INR0.01128060.009784720.012030810.01620790.01873660.01087040.206677

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى كينا بابوا غينيا الجديدة

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PGK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى PGK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Sri Lankan rupee

LKR إلى USD

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LKR إلى INR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روبية سريلانكية / Papua New Guinean Kina
1 LKR0.01138 PGK
5 LKR0.05689 PGK
10 LKR0.11378 PGK
20 LKR0.22757 PGK
50 LKR0.56893 PGK
100 LKR1.13785 PGK
250 LKR2.84462 PGK
500 LKR5.68925 PGK
1000 LKR11.37850 PGK
2000 LKR22.75700 PGK
5000 LKR56.89250 PGK
10000 LKR113.78500 PGK
معدلات التحويل Papua New Guinean Kina / روبية سريلانكية
1 PGK87.88500 LKR
5 PGK439.42500 LKR
10 PGK878.85000 LKR
20 PGK1757.70000 LKR
50 PGK4394.25000 LKR
100 PGK8788.50000 LKR
250 PGK21971.25000 LKR
500 PGK43942.50000 LKR
1000 PGK87885.00000 LKR
2000 PGK175770.00000 LKR
5000 PGK439425.00000 LKR
10000 PGK878850.00000 LKR