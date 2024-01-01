Sri Lanka rupisinden Papua Yeni Gine kinasına

Reel döviz kuru ile LKR → PGK çevirin

1.000 lkr
12,00 pgk

1.00000 LKR = 0.01200 PGK

10:49 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855111.0734589.13661.453291.651840.94791518.3247
1 GBP1.1694411.25535104.2411.699561.931751.1085321.4298
1 USD0.931550.796591183.03751.353851.538820.8830517.0708
1 INR0.01121870.009593140.012042810.01630410.01853160.01063440.205579

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Sri Lanka rupisinden Papua Yeni Gine kinasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PGK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → PGK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

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LKR → EUR

LKR → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Papua Yeni Gine Kinası
1 LKR0.01200 PGK
5 LKR0.05999 PGK
10 LKR0.11999 PGK
20 LKR0.23998 PGK
50 LKR0.59994 PGK
100 LKR1.19988 PGK
250 LKR2.99970 PGK
500 LKR5.99940 PGK
1000 LKR11.99880 PGK
2000 LKR23.99760 PGK
5000 LKR59.99400 PGK
10000 LKR119.98800 PGK
Çevrim kurları Papua Yeni Gine Kinası / Sri Lanka Rupisi
1 PGK83.34180 LKR
5 PGK416.70900 LKR
10 PGK833.41800 LKR
20 PGK1666.83600 LKR
50 PGK4167.09000 LKR
100 PGK8334.18000 LKR
250 PGK20835.45000 LKR
500 PGK41670.90000 LKR
1000 PGK83341.80000 LKR
2000 PGK166683.60000 LKR
5000 PGK416709.00000 LKR
10000 PGK833418.00000 LKR