1 Sri Lanka rupisinden Papua Yeni Gine kinasına

Reel döviz kuru ile LKR → PGK çevirin

1 lkr
0,01 pgk

1,000Sr LKR = 0,01280K PGK

07:22 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LKR → PGKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,01280,0128
Düşük0,01260,0126
Ortalama0,01270,0127
Değişim1.16%-0.24%
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1 LKR → PGK istatistikleri

LKR → PGK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0128, en düşük 0,0126 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0127 oldu. LKR → PGK kurundaki değişiklik 1.16 değerindeydi.

LKR → PGK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0128, en düşük 0,0126 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0127 oldu. LKR → PGK kurundaki değişiklik -0.24 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11,3820,78283,7211,5310,9251,3373,673
1 CAD0,72410,56660,5861,1080,6690,9682,658
1 GBP1,281,7681107,1211,9591,1841,7114,7
1 INR0,0120,0170,00910,0180,0110,0160,044

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden Papua Yeni Gine kinasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PGK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → PGK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

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LKR → GBP

LKR → INR

LKR → AUD

LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Papua Yeni Gine Kinası
1 LKR0,01280 PGK
5 LKR0,06400 PGK
10 LKR0,12800 PGK
20 LKR0,25601 PGK
50 LKR0,64002 PGK
100 LKR1,28003 PGK
250 LKR3,20008 PGK
500 LKR6,40015 PGK
1000 LKR12,80030 PGK
2000 LKR25,60060 PGK
5000 LKR64,00150 PGK
10000 LKR128,00300 PGK
Çevrim kurları Papua Yeni Gine Kinası / Sri Lanka Rupisi
1 PGK78,12340 LKR
5 PGK390,61700 LKR
10 PGK781,23400 LKR
20 PGK1.562,46800 LKR
50 PGK3.906,17000 LKR
100 PGK7.812,34000 LKR
250 PGK19.530,85000 LKR
500 PGK39.061,70000 LKR
1000 PGK78.123,40000 LKR
2000 PGK156.246,80000 LKR
5000 PGK390.617,00000 LKR
10000 PGK781.234,00000 LKR