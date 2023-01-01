5000 كينا بابوا غينيا الجديدة إلى روبية سريلانكي

تحويل PGK إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

5000 pgk
442990.50 lkr

1.00000 PGK = 88.59810 LKR

Mid-market exchange rate at 22:52
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.072789.1951.465631.64790.964318.7283
1GBP1.1532711.2371102.8651.690251.900451.112121.5985
1USD0.932250.808342183.151.36631.536220.8989517.459
1INR0.01121140.009721490.012026510.01643170.01847520.01081120.20997

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كينا بابوا غينيا الجديدة إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PGK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PGK الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for بابوا غينيا الجديدة كيناس

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Papua New Guinean Kina / روبية سريلانكية
1 PGK88.59810 LKR
5 PGK442.99050 LKR
10 PGK885.98100 LKR
20 PGK1771.96200 LKR
50 PGK4429.90500 LKR
100 PGK8859.81000 LKR
250 PGK22149.52500 LKR
500 PGK44299.05000 LKR
1000 PGK88598.10000 LKR
2000 PGK177196.20000 LKR
5000 PGK442990.50000 LKR
10000 PGK885981.00000 LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / Papua New Guinean Kina
1 LKR0.01129 PGK
5 LKR0.05643 PGK
10 LKR0.11287 PGK
20 LKR0.22574 PGK
50 LKR0.56434 PGK
100 LKR1.12869 PGK
250 LKR2.82173 PGK
500 LKR5.64345 PGK
1000 LKR11.28690 PGK
2000 LKR22.57380 PGK
5000 LKR56.43450 PGK
10000 LKR112.86900 PGK