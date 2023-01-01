روبية سريلانكي إلى باتاكا ماكاوية

تحويل LKR إلى MOP بسعر الصرف الحقيقي

1000 lkr
24.87 mop

1.00000 LKR = 0.02487 MOP

متوسط سعر صرف السوق عند 19:23 UTC
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LKR إلى MOP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LKR → 0 MOP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.066588.64751.436841.661210.963718.3201
1GBP1.1527411.2294102.1881.656311.914951.1108921.1184
1USD0.937650.813405183.121.347251.557630.903617.1778
1INR0.01128060.009785910.012030810.01620850.01873960.0108710.206663

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى باتاكا ماكاوية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MOP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى MOP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Sri Lankan rupee

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LKR إلى AED

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روبية سريلانكية / Macanese Pataca
1 LKR0.02487 MOP
5 LKR0.12437 MOP
10 LKR0.24873 MOP
20 LKR0.49747 MOP
50 LKR1.24368 MOP
100 LKR2.48735 MOP
250 LKR6.21837 MOP
500 LKR12.43675 MOP
1000 LKR24.87350 MOP
2000 LKR49.74700 MOP
5000 LKR124.36750 MOP
10000 LKR248.73500 MOP
معدلات التحويل Macanese Pataca / روبية سريلانكية
1 MOP40.20350 LKR
5 MOP201.01750 LKR
10 MOP402.03500 LKR
20 MOP804.07000 LKR
50 MOP2010.17500 LKR
100 MOP4020.35000 LKR
250 MOP10050.87500 LKR
500 MOP20101.75000 LKR
1000 MOP40203.50000 LKR
2000 MOP80407.00000 LKR
5000 MOP201017.50000 LKR
10000 MOP402035.00000 LKR