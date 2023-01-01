روبية سريلانكي إلى باتاكا ماكاوية
تحويل LKR إلى MOP بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى باتاكا ماكاوية
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MOP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى MOP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for Sri Lankan rupee
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Macanese Pataca / روبية سريلانكية
|1 MOP
|40.20350 LKR
|5 MOP
|201.01750 LKR
|10 MOP
|402.03500 LKR
|20 MOP
|804.07000 LKR
|50 MOP
|2010.17500 LKR
|100 MOP
|4020.35000 LKR
|250 MOP
|10050.87500 LKR
|500 MOP
|20101.75000 LKR
|1000 MOP
|40203.50000 LKR
|2000 MOP
|80407.00000 LKR
|5000 MOP
|201017.50000 LKR
|10000 MOP
|402035.00000 LKR