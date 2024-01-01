Sri Lanka rupisinden Makau patacasına

Reel döviz kuru ile LKR → MOP çevirin

1.000 lkr
25,77 mop

1.00000 LKR = 0.02577 MOP

10:47 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855161.073489.1361.453121.652020.9477818.3264
1 GBP1.1693711.25515104.2291.699161.931741.1083121.4294
1 USD0.931650.796718183.04081.353751.539050.8830517.0732
1 INR0.01121880.009594290.012042310.01630220.01853370.01063390.2056

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Sri Lanka rupisinden Makau patacasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MOP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → MOP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Makau Patakası
1 LKR0.02577 MOP
5 LKR0.12884 MOP
10 LKR0.25767 MOP
20 LKR0.51535 MOP
50 LKR1.28837 MOP
100 LKR2.57674 MOP
250 LKR6.44185 MOP
500 LKR12.88370 MOP
1000 LKR25.76740 MOP
2000 LKR51.53480 MOP
5000 LKR128.83700 MOP
10000 LKR257.67400 MOP
Çevrim kurları Makau Patakası / Sri Lanka Rupisi
1 MOP38.80870 LKR
5 MOP194.04350 LKR
10 MOP388.08700 LKR
20 MOP776.17400 LKR
50 MOP1940.43500 LKR
100 MOP3880.87000 LKR
250 MOP9702.17500 LKR
500 MOP19404.35000 LKR
1000 MOP38808.70000 LKR
2000 MOP77617.40000 LKR
5000 MOP194043.50000 LKR
10000 MOP388087.00000 LKR