250 Makau patacasından Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile MOP → LKR çevirin

250 mop
9.239 lkr

1,000 MOP = 36,96 LKR

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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 AEDUSDNGNINRGBPCNYCADEUR
1 AED10,272337,61622,7670,2191,9710,3750,256
1 USD3,67211.239,8683,6090,8037,2371,3770,94
1 NGN0,0030,00110,0670,0010,0060,0010,001
1 INR0,0440,01214,82910,010,0870,0160,011

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Makau patacasından Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MOP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MOP → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Makau patacası için en iyi döviz çiftleri

MOP → AED

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MOP → INR

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MOP → CAD

MOP → EUR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Makau Patakası / Sri Lanka Rupisi
1 MOP36,95600 LKR
5 MOP184,78000 LKR
10 MOP369,56000 LKR
20 MOP739,12000 LKR
50 MOP1.847,80000 LKR
100 MOP3.695,60000 LKR
250 MOP9.239,00000 LKR
500 MOP18.478,00000 LKR
1000 MOP36.956,00000 LKR
2000 MOP73.912,00000 LKR
5000 MOP184.780,00000 LKR
10000 MOP369.560,00000 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Makau Patakası
1 LKR0,02706 MOP
5 LKR0,13530 MOP
10 LKR0,27059 MOP
20 LKR0,54118 MOP
50 LKR1,35296 MOP
100 LKR2,70592 MOP
250 LKR6,76480 MOP
500 LKR13,52960 MOP
1000 LKR27,05920 MOP
2000 LKR54,11840 MOP
5000 LKR135,29600 MOP
10000 LKR270,59200 MOP