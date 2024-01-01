500 Sri Lanka rupisinden Makau patacasına

Reel döviz kuru ile LKR → MOP çevirin

500 lkr
13,31 mop

1,000Sr LKR = 0,02662MOP$ MOP

06:57 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LKR → MOPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,02660,0271
Düşük0,02640,0263
Ortalama0,02650,0266
Değişim0.30%-1.78%
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1 LKR → MOP istatistikleri

LKR → MOP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0266, en düşük 0,0264 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0265 oldu. LKR → MOP kurundaki değişiklik 0.30 değerindeydi.

LKR → MOP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0271, en düşük 0,0263 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0266 oldu. LKR → MOP kurundaki değişiklik -1.78 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11,3820,78183,7221,5320,9251,3373,673
1 CAD0,72410,56560,61,1090,6690,9682,659
1 GBP1,2811,771107,2351,9621,1841,7134,705
1 INR0,0120,0170,00910,0180,0110,0160,044

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden Makau patacasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MOP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → MOP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

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LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Makau Patakası
1 LKR0,02662 MOP
5 LKR0,13309 MOP
10 LKR0,26617 MOP
20 LKR0,53235 MOP
50 LKR1,33087 MOP
100 LKR2,66173 MOP
250 LKR6,65433 MOP
500 LKR13,30865 MOP
1000 LKR26,61730 MOP
2000 LKR53,23460 MOP
5000 LKR133,08650 MOP
10000 LKR266,17300 MOP
Çevrim kurları Makau Patakası / Sri Lanka Rupisi
1 MOP37,56950 LKR
5 MOP187,84750 LKR
10 MOP375,69500 LKR
20 MOP751,39000 LKR
50 MOP1.878,47500 LKR
100 MOP3.756,95000 LKR
250 MOP9.392,37500 LKR
500 MOP18.784,75000 LKR
1000 MOP37.569,50000 LKR
2000 MOP75.139,00000 LKR
5000 MOP187.847,50000 LKR
10000 MOP375.695,00000 LKR