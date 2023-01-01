روبية سريلانكي إلى بانغا تونغي
تحويل LKR إلى TOP بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى بانغا تونغي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TOP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى TOP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for Sri Lankan rupee
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Tongan Paʻanga / روبية سريلانكية
|1 TOP
|137.31100 LKR
|5 TOP
|686.55500 LKR
|10 TOP
|1373.11000 LKR
|20 TOP
|2746.22000 LKR
|50 TOP
|6865.55000 LKR
|100 TOP
|13731.10000 LKR
|250 TOP
|34327.75000 LKR
|500 TOP
|68655.50000 LKR
|1000 TOP
|137311.00000 LKR
|2000 TOP
|274622.00000 LKR
|5000 TOP
|686555.00000 LKR
|10000 TOP
|1373110.00000 LKR