روبية سريلانكي إلى بانغا تونغي

تحويل LKR إلى TOP بسعر الصرف الحقيقي

1000 lkr
7.28 top

1.00000 LKR = 0.00728 TOP

متوسط سعر صرف السوق عند 17:55 UTC
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LKR إلى TOP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LKR → 0 TOP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.066688.65581.437241.661370.963718.3241
1GBP1.1527411.22955102.21.656821.915191.1108921.1235
1USD0.937550.813306183.121.34751.557630.903517.1799
1INR0.01127960.009784720.012030810.01621150.01873960.01086980.206688

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى بانغا تونغي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TOP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى TOP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Sri Lankan rupee

LKR إلى USD

LKR إلى CAD

LKR إلى GBP

LKR إلى INR

LKR إلى AUD

LKR إلى EUR

LKR إلى SGD

LKR إلى AED

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روبية سريلانكية / Tongan Paʻanga
1 LKR0.00728 TOP
5 LKR0.03641 TOP
10 LKR0.07283 TOP
20 LKR0.14565 TOP
50 LKR0.36414 TOP
100 LKR0.72827 TOP
250 LKR1.82068 TOP
500 LKR3.64136 TOP
1000 LKR7.28273 TOP
2000 LKR14.56546 TOP
5000 LKR36.41365 TOP
10000 LKR72.82730 TOP
معدلات التحويل Tongan Paʻanga / روبية سريلانكية
1 TOP137.31100 LKR
5 TOP686.55500 LKR
10 TOP1373.11000 LKR
20 TOP2746.22000 LKR
50 TOP6865.55000 LKR
100 TOP13731.10000 LKR
250 TOP34327.75000 LKR
500 TOP68655.50000 LKR
1000 TOP137311.00000 LKR
2000 TOP274622.00000 LKR
5000 TOP686555.00000 LKR
10000 TOP1373110.00000 LKR