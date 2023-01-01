روبية سريلانكي إلى دولار فيجي

تحويل LKR إلى FJD بسعر الصرف الحقيقي

1000 lkr
7.00 fjd

1.00000 LKR = 0.00700 FJD

متوسط سعر صرف السوق عند 19:18 UTC
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LKR إلى FJD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LKR → 0 FJD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.066688.65581.436711.661630.963918.3267
1GBP1.1527411.2295102.1961.656141.915411.1111221.1258
1USD0.937550.813339183.121.3471.557880.903717.1824
1INR0.01127960.009785110.012030810.01620550.01874250.01087220.206718

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى دولار فيجي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و FJD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى FJD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Sri Lankan rupee

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روبية سريلانكية / دولار فيجي
1 LKR0.00700 FJD
5 LKR0.03499 FJD
10 LKR0.06998 FJD
20 LKR0.13996 FJD
50 LKR0.34989 FJD
100 LKR0.69979 FJD
250 LKR1.74947 FJD
500 LKR3.49894 FJD
1000 LKR6.99789 FJD
2000 LKR13.99578 FJD
5000 LKR34.98945 FJD
10000 LKR69.97890 FJD
معدلات التحويل دولار فيجي / روبية سريلانكية
1 FJD142.90000 LKR
5 FJD714.50000 LKR
10 FJD1429.00000 LKR
20 FJD2858.00000 LKR
50 FJD7145.00000 LKR
100 FJD14290.00000 LKR
250 FJD35725.00000 LKR
500 FJD71450.00000 LKR
1000 FJD142900.00000 LKR
2000 FJD285800.00000 LKR
5000 FJD714500.00000 LKR
10000 FJD1429000.00000 LKR