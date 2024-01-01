Sri Lanka rupisinden Fiji dolarına

Reel döviz kuru ile LKR → FJD çevirin

1.000 lkr
7,24 fjd

1.00000 LKR = 0.00724 FJD

10:43 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11.353650.79671883.04141.539050.931651.34743.67285
1 CAD0.73874310.5885761.34631.136970.688260.9953832.71329
1 GBP1.255151.699031104.2291.931741.169421.691194.60998
1 INR0.01204220.01630090.0095942210.01853360.01121930.01622560.0442291

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Sri Lanka rupisinden Fiji dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak FJD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → FJD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

LKR → CAD

LKR → GBP

LKR → INR

LKR → AUD

LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Fiji Doları
1 LKR0.00724 FJD
5 LKR0.03619 FJD
10 LKR0.07238 FJD
20 LKR0.14476 FJD
50 LKR0.36190 FJD
100 LKR0.72381 FJD
250 LKR1.80952 FJD
500 LKR3.61904 FJD
1000 LKR7.23809 FJD
2000 LKR14.47618 FJD
5000 LKR36.19045 FJD
10000 LKR72.38090 FJD
Çevrim kurları Fiji Doları / Sri Lanka Rupisi
1 FJD138.15800 LKR
5 FJD690.79000 LKR
10 FJD1381.58000 LKR
20 FJD2763.16000 LKR
50 FJD6907.90000 LKR
100 FJD13815.80000 LKR
250 FJD34539.50000 LKR
500 FJD69079.00000 LKR
1000 FJD138158.00000 LKR
2000 FJD276316.00000 LKR
5000 FJD690790.00000 LKR
10000 FJD1381580.00000 LKR