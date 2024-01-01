250 Sri Lanka rupisinden Fiji dolarına

Reel döviz kuru ile LKR → FJD çevirin

250 lkr
1,88 fjd

1,000Sr LKR = 0,007506FJ$ FJD

05:57 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LKR → FJDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00750,0076
Düşük0,00740,0073
Ortalama0,00740,0075
Değişim0.55%-1.71%
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1 LKR → FJD istatistikleri

LKR → FJD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0075, en düşük 0,0074 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0074 oldu. LKR → FJD kurundaki değişiklik 0.55 değerindeydi.

LKR → FJD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0076, en düşük 0,0073 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0075 oldu. LKR → FJD kurundaki değişiklik -1.71 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11,3810,77883,711,5310,9241,3363,673
1 CAD0,72410,56460,6091,1080,6690,9672,659
1 GBP1,2851,7741107,5471,9661,1871,7164,719
1 INR0,0120,0160,00910,0180,0110,0160,044

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden Fiji dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak FJD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → FJD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

LKR → CAD

LKR → GBP

LKR → INR

LKR → AUD

LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Fiji Doları
1 LKR0,00751 FJD
5 LKR0,03753 FJD
10 LKR0,07506 FJD
20 LKR0,15012 FJD
50 LKR0,37530 FJD
100 LKR0,75059 FJD
250 LKR1,87648 FJD
500 LKR3,75297 FJD
1000 LKR7,50593 FJD
2000 LKR15,01186 FJD
5000 LKR37,52965 FJD
10000 LKR75,05930 FJD
Çevrim kurları Fiji Doları / Sri Lanka Rupisi
1 FJD133,22800 LKR
5 FJD666,14000 LKR
10 FJD1.332,28000 LKR
20 FJD2.664,56000 LKR
50 FJD6.661,40000 LKR
100 FJD13.322,80000 LKR
250 FJD33.307,00000 LKR
500 FJD66.614,00000 LKR
1000 FJD133.228,00000 LKR
2000 FJD266.456,00000 LKR
5000 FJD666.140,00000 LKR
10000 FJD1.332.280,00000 LKR