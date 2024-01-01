20 Fiji dolarından Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile FJD → LKR çevirin

1,000FJ$ FJD = 128,2Sr LKR

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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FJD → LKR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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LKR
1 FJD → LKRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek131,1960138,5580
Düşük127,3320127,3320
Ortalama129,3693132,6562
Değişim-2.29%-3.94%
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1 FJD → LKR istatistikleri

FJD → LKR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 131,1960, en düşük 127,3320 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 129,3693 oldu. FJD → LKR kurundaki değişiklik -2.29 değerindeydi.

FJD → LKR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 138,5580, en düşük 127,3320 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 132,6562 oldu. FJD → LKR kurundaki değişiklik -3.94 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiFJD - LKR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDZARAUDEURSGDINRGBPCAD
1 USD118,191,5470,9491,34284,4320,7921,409
1 ZAR0,05510,0850,0520,0744,6420,0440,077
1 AUD0,64611,75710,6130,86854,5730,5120,911
1 EUR1,05419,171,63111,41588,9830,8351,485

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fiji dolarından Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FJD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FJD → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fiji doları için en iyi döviz çiftleri

FJD → USD

FJD → ZAR

FJD → AUD

FJD → EUR

FJD → SGD

FJD → INR

FJD → GBP

FJD → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fiji Doları / Sri Lanka Rupisi
1 FJD128,19400 LKR
5 FJD640,97000 LKR
10 FJD1.281,94000 LKR
20 FJD2.563,88000 LKR
50 FJD6.409,70000 LKR
100 FJD12.819,40000 LKR
250 FJD32.048,50000 LKR
500 FJD64.097,00000 LKR
1000 FJD128.194,00000 LKR
2000 FJD256.388,00000 LKR
5000 FJD640.970,00000 LKR
10000 FJD1.281.940,00000 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Fiji Doları
1 LKR0,00780 FJD
5 LKR0,03900 FJD
10 LKR0,07801 FJD
20 LKR0,15601 FJD
50 LKR0,39003 FJD
100 LKR0,78007 FJD
250 LKR1,95017 FJD
500 LKR3,90034 FJD
1000 LKR7,80068 FJD
2000 LKR15,60136 FJD
5000 LKR39,00340 FJD
10000 LKR78,00680 FJD