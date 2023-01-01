روبية سريلانكي إلى مارك بوسني قابل للتحويل

تحويل LKR إلى BAM بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lkr
٥٫٦٧ bam

1.00000 LKR = 0.00567 BAM

متوسط سعر صرف السوق عند 19:13 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

LKR إلى BAM مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LKR → 0 BAM
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066688.65581.436551.661240.963918.3302
1GBP1.1528711.2296102.2041.656091.915121.1112521.1314
1USD0.937550.813273183.121.346851.557510.9037517.1856
1INR0.01127960.009784320.012030810.01620370.01873810.01087280.206756

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى مارك بوسني قابل للتحويل

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BAM في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى BAM وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Sri Lankan rupee

LKR إلى USD

LKR إلى CAD

LKR إلى GBP

LKR إلى INR

LKR إلى AUD

LKR إلى EUR

LKR إلى SGD

LKR إلى AED

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل روبية سريلانكية / علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل
1 LKR0.00567 BAM
5 LKR0.02837 BAM
10 LKR0.05674 BAM
20 LKR0.11349 BAM
50 LKR0.28372 BAM
100 LKR0.56744 BAM
250 LKR1.41859 BAM
500 LKR2.83719 BAM
1000 LKR5.67438 BAM
2000 LKR11.34876 BAM
5000 LKR28.37190 BAM
10000 LKR56.74380 BAM
معدلات التحويل علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل / روبية سريلانكية
1 BAM176.23100 LKR
5 BAM881.15500 LKR
10 BAM1762.31000 LKR
20 BAM3524.62000 LKR
50 BAM8811.55000 LKR
100 BAM17623.10000 LKR
250 BAM44057.75000 LKR
500 BAM88115.50000 LKR
1000 BAM176231.00000 LKR
2000 BAM352462.00000 LKR
5000 BAM881155.00000 LKR
10000 BAM1762310.00000 LKR