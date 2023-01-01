روبية سريلانكي إلى مارك بوسني قابل للتحويل
تحويل LKR إلى BAM بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى مارك بوسني قابل للتحويل
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BAM في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى BAM وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for Sri Lankan rupee
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل / روبية سريلانكية
|1 BAM
|176.23100 LKR
|5 BAM
|881.15500 LKR
|10 BAM
|1762.31000 LKR
|20 BAM
|3524.62000 LKR
|50 BAM
|8811.55000 LKR
|100 BAM
|17623.10000 LKR
|250 BAM
|44057.75000 LKR
|500 BAM
|88115.50000 LKR
|1000 BAM
|176231.00000 LKR
|2000 BAM
|352462.00000 LKR
|5000 BAM
|881155.00000 LKR
|10000 BAM
|1762310.00000 LKR