Sri Lanka rupisinden Bosna Hersek konvertibl markına

Reel döviz kuru ile LKR → BAM çevirin

1.000 lkr
5,83 bam

1.00000 LKR = 0.00583 BAM

10:40 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11.353750.79665483.03831.539050.931651.34723.67285
1 CAD0.73868910.58847961.33951.136880.6881770.9951622.71309
1 GBP1.255251.699291104.2341.93191.169411.691074.61034
1 INR0.01204260.01630270.0095938110.01853430.01121920.01622380.0442308

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden Bosna Hersek konvertibl markına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BAM seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → BAM kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Bosna Hersek konvertibl Markı
1 LKR0.00583 BAM
5 LKR0.02914 BAM
10 LKR0.05829 BAM
20 LKR0.11658 BAM
50 LKR0.29144 BAM
100 LKR0.58288 BAM
250 LKR1.45721 BAM
500 LKR2.91441 BAM
1000 LKR5.82883 BAM
2000 LKR11.65766 BAM
5000 LKR29.14415 BAM
10000 LKR58.28830 BAM
Çevrim kurları Bosna Hersek konvertibl Markı / Sri Lanka Rupisi
1 BAM171.56100 LKR
5 BAM857.80500 LKR
10 BAM1715.61000 LKR
20 BAM3431.22000 LKR
50 BAM8578.05000 LKR
100 BAM17156.10000 LKR
250 BAM42890.25000 LKR
500 BAM85780.50000 LKR
1000 BAM171561.00000 LKR
2000 BAM343122.00000 LKR
5000 BAM857805.00000 LKR
10000 BAM1715610.00000 LKR