10 Sri Lanka rupisinden Bosna Hersek konvertibl markına

Reel döviz kuru ile LKR → BAM çevirin

10 lkr
0,06 bam

1,000Sr LKR = 0,005975KM BAM

05:17 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LKR → BAMSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00600,0061
Düşük0,00590,0059
Ortalama0,00590,0060
Değişim-0.42%-2.37%
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1 LKR → BAM istatistikleri

LKR → BAM kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0060, en düşük 0,0059 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0059 oldu. LKR → BAM kurundaki değişiklik -0.42 değerindeydi.

LKR → BAM kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0061, en düşük 0,0059 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0060 oldu. LKR → BAM kurundaki değişiklik -2.37 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11,3810,77883,7131,5310,9241,3363,673
1 CAD0,72410,56460,6371,1090,6690,9672,661
1 GBP1,2851,7741107,5831,9681,1871,7174,72
1 INR0,0120,0160,00910,0180,0110,0160,044

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden Bosna Hersek konvertibl markına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BAM seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → BAM kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

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Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Bosna Hersek konvertibl Markı
1 LKR0,00598 BAM
5 LKR0,02988 BAM
10 LKR0,05975 BAM
20 LKR0,11951 BAM
50 LKR0,29877 BAM
100 LKR0,59755 BAM
250 LKR1,49387 BAM
500 LKR2,98775 BAM
1000 LKR5,97549 BAM
2000 LKR11,95098 BAM
5000 LKR29,87745 BAM
10000 LKR59,75490 BAM
Çevrim kurları Bosna Hersek konvertibl Markı / Sri Lanka Rupisi
1 BAM167,35000 LKR
5 BAM836,75000 LKR
10 BAM1.673,50000 LKR
20 BAM3.347,00000 LKR
50 BAM8.367,50000 LKR
100 BAM16.735,00000 LKR
250 BAM41.837,50000 LKR
500 BAM83.675,00000 LKR
1000 BAM167.350,00000 LKR
2000 BAM334.700,00000 LKR
5000 BAM836.750,00000 LKR
10000 BAM1.673.500,00000 LKR