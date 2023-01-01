bin Bosna Hersek konvertibl markından Sri Lanka rupisine
Reel döviz kuru ile BAM → LKR çevirin
BAM → LKR çevrim grafiği
1 BAM = 174,54500 LKR
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Bosna Hersek konvertibl markından Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BAM ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BAM → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Bosna Hersek konvertibl Markı / Sri Lanka Rupisi
|1 BAM
|174.54500 LKR
|5 BAM
|872.72500 LKR
|10 BAM
|1745.45000 LKR
|20 BAM
|3490.90000 LKR
|50 BAM
|8727.25000 LKR
|100 BAM
|17454.50000 LKR
|250 BAM
|43636.25000 LKR
|500 BAM
|87272.50000 LKR
|1000 BAM
|174545.00000 LKR
|2000 BAM
|349090.00000 LKR
|5000 BAM
|872725.00000 LKR
|10000 BAM
|1745450.00000 LKR