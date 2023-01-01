روبية سريلانكي إلى رينغيت ماليزي
تحويل LKR إلى MYR بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى رينغيت ماليزي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MYR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى MYR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for Sri Lankan rupee
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل رينغيت ماليزي / روبية سريلانكية
|1 MYR
|69.06110 LKR
|5 MYR
|345.30550 LKR
|10 MYR
|690.61100 LKR
|20 MYR
|1381.22200 LKR
|50 MYR
|3453.05500 LKR
|100 MYR
|6906.11000 LKR
|250 MYR
|17265.27500 LKR
|500 MYR
|34530.55000 LKR
|1000 MYR
|69061.10000 LKR
|2000 MYR
|138122.20000 LKR
|5000 MYR
|345305.50000 LKR
|10000 MYR
|690611.00000 LKR