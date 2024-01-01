Sri Lanka rupisinden Malezya ringitine

Reel döviz kuru ile LKR → MYR çevirin

1.000 lkr
15,30 myr

1.00000 LKR = 0.01530 MYR

10:48 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8551651.0734589.13941.453181.65210.94791518.3257
1 GBP1.1693611.25525104.2361.699291.93191.1084621.4294
1 USD0.931550.796654183.04011.353751.539050.8830517.0718
1 INR0.01121840.009593610.012042410.01630240.01853390.0106340.205585

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Sri Lanka rupisinden Malezya ringitine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MYR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → MYR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

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LKR → INR

LKR → AUD

LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Malezya Ringiti
1 LKR0.01530 MYR
5 LKR0.07649 MYR
10 LKR0.15299 MYR
20 LKR0.30597 MYR
50 LKR0.76493 MYR
100 LKR1.52986 MYR
250 LKR3.82465 MYR
500 LKR7.64930 MYR
1000 LKR15.29860 MYR
2000 LKR30.59720 MYR
5000 LKR76.49300 MYR
10000 LKR152.98600 MYR
Çevrim kurları Malezya Ringiti / Sri Lanka Rupisi
1 MYR65.36540 LKR
5 MYR326.82700 LKR
10 MYR653.65400 LKR
20 MYR1307.30800 LKR
50 MYR3268.27000 LKR
100 MYR6536.54000 LKR
250 MYR16341.35000 LKR
500 MYR32682.70000 LKR
1000 MYR65365.40000 LKR
2000 MYR130730.80000 LKR
5000 MYR326827.00000 LKR
10000 MYR653654.00000 LKR