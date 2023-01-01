روبية سريلانكي إلى فرنك غيني

تحويل LKR إلى GNF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lkr
٢٦٬٥٠٩ gnf

1.00000 LKR = 26.50930 GNF

متوسط سعر صرف السوق عند 19:17 UTC
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LKR إلى GNF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LKR → 0 GNF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867451.0664588.64331.436721.661530.9638518.3221
1GBP1.152811.2294102.1881.656251.91541.1111321.1217
1USD0.93770.813405183.121.34721.5580.903817.1805
1INR0.01128120.009785910.012030810.01620790.01874390.01087340.206695

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى فرنك غيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GNF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى GNF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Sri Lankan rupee

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روبية سريلانكية / Guinean Franc
1 LKR26.50930 GNF
5 LKR132.54650 GNF
10 LKR265.09300 GNF
20 LKR530.18600 GNF
50 LKR1325.46500 GNF
100 LKR2650.93000 GNF
250 LKR6627.32500 GNF
500 LKR13254.65000 GNF
1000 LKR26509.30000 GNF
2000 LKR53018.60000 GNF
5000 LKR132546.50000 GNF
10000 LKR265093.00000 GNF
معدلات التحويل Guinean Franc / روبية سريلانكية
1 GNF0.03772 LKR
5 GNF0.18861 LKR
10 GNF0.37723 LKR
20 GNF0.75445 LKR
50 GNF1.88613 LKR
100 GNF3.77227 LKR
250 GNF9.43067 LKR
500 GNF18.86135 LKR
1000 GNF37.72270 LKR
2000 GNF75.44540 LKR
5000 GNF188.61350 LKR
10000 GNF377.22700 LKR