50 فرنك غيني إلى روبية سريلانكي

تحويل GNF إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

50 gnf
1.81 lkr

1.00000 GNF = 0.03619 LKR

Mid-market exchange rate at 01:02
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854051.0814589.62451.461851.650440.9537218.5244
1 GBP1.1708911.26625104.941.711651.932471.116721.6898
1 USD0.924650.789733182.87441.351751.526140.8818517.1292
1 INR0.01115770.009529280.012066510.01631080.0184150.01064080.206689

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك غيني إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GNF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GNF الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Guinean francs

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Guinean Franc / روبية سريلانكية
1 GNF0.03619 LKR
5 GNF0.18093 LKR
10 GNF0.36186 LKR
20 GNF0.72371 LKR
50 GNF1.80929 LKR
100 GNF3.61857 LKR
250 GNF9.04643 LKR
500 GNF18.09285 LKR
1000 GNF36.18570 LKR
2000 GNF72.37140 LKR
5000 GNF180.92850 LKR
10000 GNF361.85700 LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / Guinean Franc
1 LKR27.63530 GNF
5 LKR138.17650 GNF
10 LKR276.35300 GNF
20 LKR552.70600 GNF
50 LKR1381.76500 GNF
100 LKR2763.53000 GNF
250 LKR6908.82500 GNF
500 LKR13817.65000 GNF
1000 LKR27635.30000 GNF
2000 LKR55270.60000 GNF
5000 LKR138176.50000 GNF
10000 LKR276353.00000 GNF