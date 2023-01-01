روبية سريلانكي إلى ليلانغيني سوازيلندي

تحويل LKR إلى SZL بسعر الصرف الحقيقي

1000 lkr
58.44 szl

1.00000 LKR = 0.05844 SZL

متوسط سعر صرف السوق عند 19:28 UTC
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LKR إلى SZL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LKR → 0 SZL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.066688.65581.437241.661370.963718.3241
1GBP1.1527411.22955102.21.656821.915191.1108921.1235
1USD0.937550.813306183.121.34751.557630.903517.1799
1INR0.01127960.009784720.012030810.01621150.01873960.01086980.206688

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى ليلانغيني سوازيلندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SZL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى SZL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Sri Lankan rupee

LKR إلى USD

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LKR إلى INR

LKR إلى AUD

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LKR إلى AED

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روبية سريلانكية / Swazi Lilangeni
1 LKR0.05844 SZL
5 LKR0.29218 SZL
10 LKR0.58435 SZL
20 LKR1.16870 SZL
50 LKR2.92176 SZL
100 LKR5.84352 SZL
250 LKR14.60880 SZL
500 LKR29.21760 SZL
1000 LKR58.43520 SZL
2000 LKR116.87040 SZL
5000 LKR292.17600 SZL
10000 LKR584.35200 SZL
معدلات التحويل Swazi Lilangeni / روبية سريلانكية
1 SZL17.11300 LKR
5 SZL85.56500 LKR
10 SZL171.13000 LKR
20 SZL342.26000 LKR
50 SZL855.65000 LKR
100 SZL1711.30000 LKR
250 SZL4278.25000 LKR
500 SZL8556.50000 LKR
1000 SZL17113.00000 LKR
2000 SZL34226.00000 LKR
5000 SZL85565.00000 LKR
10000 SZL171130.00000 LKR