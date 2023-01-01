روبية سريلانكي إلى بوليفيانو بوليفي

تحويل LKR إلى BOB بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lkr
٢١٫٣٧ bob

1.00000 LKR = 0.02137 BOB

متوسط سعر صرف السوق عند 18:2 UTC
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LKR إلى BOB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LKR → 0 BOB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867451.0666588.65991.436671.661580.9640518.3307
1GBP1.152811.2296102.2041.656151.915411.1113621.131
1USD0.937550.813273183.121.34691.557750.903817.1853
1INR0.01127910.009784320.012030810.01620430.0187410.01087340.206753

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى بوليفيانو بوليفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BOB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى BOB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Sri Lankan rupee

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روبية سريلانكية / Bolivian Boliviano
1 LKR0.02137 BOB
5 LKR0.10687 BOB
10 LKR0.21374 BOB
20 LKR0.42747 BOB
50 LKR1.06868 BOB
100 LKR2.13735 BOB
250 LKR5.34337 BOB
500 LKR10.68675 BOB
1000 LKR21.37350 BOB
2000 LKR42.74700 BOB
5000 LKR106.86750 BOB
10000 LKR213.73500 BOB
معدلات التحويل Bolivian Boliviano / روبية سريلانكية
1 BOB46.78700 LKR
5 BOB233.93500 LKR
10 BOB467.87000 LKR
20 BOB935.74000 LKR
50 BOB2339.35000 LKR
100 BOB4678.70000 LKR
250 BOB11696.75000 LKR
500 BOB23393.50000 LKR
1000 BOB46787.00000 LKR
2000 BOB93574.00000 LKR
5000 BOB233935.00000 LKR
10000 BOB467870.00000 LKR