روبية سريلانكي إلى بوليفيانو بوليفي
تحويل LKR إلى BOB بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى بوليفيانو بوليفي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BOB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى BOB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for Sri Lankan rupee
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Bolivian Boliviano / روبية سريلانكية
|1 BOB
|46.78700 LKR
|5 BOB
|233.93500 LKR
|10 BOB
|467.87000 LKR
|20 BOB
|935.74000 LKR
|50 BOB
|2339.35000 LKR
|100 BOB
|4678.70000 LKR
|250 BOB
|11696.75000 LKR
|500 BOB
|23393.50000 LKR
|1000 BOB
|46787.00000 LKR
|2000 BOB
|93574.00000 LKR
|5000 BOB
|233935.00000 LKR
|10000 BOB
|467870.00000 LKR