Sri Lanka rupisinden Bolivya bolivyanosuna

Reel döviz kuru ile LKR → BOB çevirin

1.000 lkr
22,10 bob

1.00000 LKR = 0.02210 BOB

10:41 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855151.0734589.14141.453081.651970.94765518.3269
1 GBP1.1693911.25525104.2381.699171.931751.1081721.4308
1 USD0.93160.796654183.0421.353651.538940.8828517.0729
1 INR0.01121810.009593390.012042110.01630080.0185320.01063140.205594

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Sri Lanka rupisinden Bolivya bolivyanosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BOB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → BOB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

LKR → CAD

LKR → GBP

LKR → INR

LKR → AUD

LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Bolivya Bolivyanosu
1 LKR0.02210 BOB
5 LKR0.11049 BOB
10 LKR0.22099 BOB
20 LKR0.44198 BOB
50 LKR1.10494 BOB
100 LKR2.20988 BOB
250 LKR5.52470 BOB
500 LKR11.04940 BOB
1000 LKR22.09880 BOB
2000 LKR44.19760 BOB
5000 LKR110.49400 BOB
10000 LKR220.98800 BOB
Çevrim kurları Bolivya Bolivyanosu / Sri Lanka Rupisi
1 BOB45.25140 LKR
5 BOB226.25700 LKR
10 BOB452.51400 LKR
20 BOB905.02800 LKR
50 BOB2262.57000 LKR
100 BOB4525.14000 LKR
250 BOB11312.85000 LKR
500 BOB22625.70000 LKR
1000 BOB45251.40000 LKR
2000 BOB90502.80000 LKR
5000 BOB226257.00000 LKR
10000 BOB452514.00000 LKR