10 Sri Lanka rupisinden Bolivya bolivyanosuna

Reel döviz kuru ile LKR → BOB çevirin

10 lkr
0,23 bob

1,000Sr LKR = 0,02286Bs BOB

05:25 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LKR → BOBSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,02290,0232
Düşük0,02260,0226
Ortalama0,02280,0229
Değişim0.14%-1.61%
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1 LKR → BOB istatistikleri

LKR → BOB kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0229, en düşük 0,0226 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0228 oldu. LKR → BOB kurundaki değişiklik 0.14 değerindeydi.

LKR → BOB kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0232, en düşük 0,0226 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0229 oldu. LKR → BOB kurundaki değişiklik -1.61 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11,3810,77883,711,5310,9241,3363,673
1 CAD0,72410,56460,6351,1090,6690,9682,661
1 GBP1,2851,7741107,5541,9681,1871,7164,719
1 INR0,0120,0160,00910,0180,0110,0160,044

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden Bolivya bolivyanosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BOB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → BOB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

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LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Bolivya Bolivyanosu
1 LKR0,02286 BOB
5 LKR0,11429 BOB
10 LKR0,22857 BOB
20 LKR0,45715 BOB
50 LKR1,14287 BOB
100 LKR2,28573 BOB
250 LKR5,71433 BOB
500 LKR11,42865 BOB
1000 LKR22,85730 BOB
2000 LKR45,71460 BOB
5000 LKR114,28650 BOB
10000 LKR228,57300 BOB
Çevrim kurları Bolivya Bolivyanosu / Sri Lanka Rupisi
1 BOB43,74960 LKR
5 BOB218,74800 LKR
10 BOB437,49600 LKR
20 BOB874,99200 LKR
50 BOB2.187,48000 LKR
100 BOB4.374,96000 LKR
250 BOB10.937,40000 LKR
500 BOB21.874,80000 LKR
1000 BOB43.749,60000 LKR
2000 BOB87.499,20000 LKR
5000 BOB218.748,00000 LKR
10000 BOB437.496,00000 LKR