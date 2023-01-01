250 بوليفيانو بوليفي إلى روبية سريلانكي

تحويل BOB إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

250 bob
11516.25 lkr

1.00000 BOB = 46.06500 LKR

متوسط سعر صرف السوق عند 22:0 UTC
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BOB إلى LKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BOB → 0 LKR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.855851.077689.11451.46511.670180.954218.3979
1GBP1.1684311.2591104.1241.711871.951491.1149121.4966
1USD0.9280.794218182.69721.35961.549910.885517.073
1INR0.01122150.009603930.012092310.01644070.0187420.01070770.206452

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بوليفيانو بوليفي إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BOB في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BOB الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bolivian Boliviano / روبية سريلانكية
1 BOB46.06500 LKR
5 BOB230.32500 LKR
10 BOB460.65000 LKR
20 BOB921.30000 LKR
50 BOB2303.25000 LKR
100 BOB4606.50000 LKR
250 BOB11516.25000 LKR
500 BOB23032.50000 LKR
1000 BOB46065.00000 LKR
2000 BOB92130.00000 LKR
5000 BOB230325.00000 LKR
10000 BOB460650.00000 LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / Bolivian Boliviano
1 LKR0.02171 BOB
5 LKR0.10854 BOB
10 LKR0.21708 BOB
20 LKR0.43417 BOB
50 LKR1.08542 BOB
100 LKR2.17085 BOB
250 LKR5.42712 BOB
500 LKR10.85425 BOB
1000 LKR21.70850 BOB
2000 LKR43.41700 BOB
5000 LKR108.54250 BOB
10000 LKR217.08500 BOB