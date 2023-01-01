روبية سريلانكي إلى دولار بروني

تحويل LKR إلى BND بسعر الصرف الحقيقي

1000 lkr
4.22 bnd

1.00000 LKR = 0.00422 BND

متوسط سعر صرف السوق عند 19:16 UTC
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LKR إلى BND مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LKR → 0 BND
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867451.0666588.65991.436671.661580.9640518.3307
1GBP1.152811.2296102.2041.656151.915411.1113621.131
1USD0.937550.813273183.121.34691.557750.903817.1853
1INR0.01127910.009784320.012030810.01620430.0187410.01087340.206753

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى دولار بروني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى BND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Sri Lankan rupee

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روبية سريلانكية / دولار بروني
1 LKR0.00422 BND
5 LKR0.02109 BND
10 LKR0.04218 BND
20 LKR0.08435 BND
50 LKR0.21089 BND
100 LKR0.42178 BND
250 LKR1.05444 BND
500 LKR2.10888 BND
1000 LKR4.21775 BND
2000 LKR8.43550 BND
5000 LKR21.08875 BND
10000 LKR42.17750 BND
معدلات التحويل دولار بروني / روبية سريلانكية
1 BND237.09300 LKR
5 BND1185.46500 LKR
10 BND2370.93000 LKR
20 BND4741.86000 LKR
50 BND11854.65000 LKR
100 BND23709.30000 LKR
250 BND59273.25000 LKR
500 BND118546.50000 LKR
1000 BND237093.00000 LKR
2000 BND474186.00000 LKR
5000 BND1185465.00000 LKR
10000 BND2370930.00000 LKR