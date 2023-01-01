ألف دولار بروني إلى روبية سريلانكي

تحويل BND إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

1000 bnd
235511 lkr

1.00000 BND = 235.51100 LKR

متوسط سعر صرف السوق عند 22:18 UTC
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BND إلى LKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BND → 0 LKR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85571.077489.0981.464941.670260.954318.4149
1GBP1.1686311.2591104.1241.7121.951941.1152321.5205
1USD0.928150.794218182.69721.35971.550270.8857517.092
1INR0.01122360.009603930.012092310.01644190.01874630.01071080.206682

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بروني إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BND في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BND الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار بروني / روبية سريلانكية
1 BND235.51100 LKR
5 BND1177.55500 LKR
10 BND2355.11000 LKR
20 BND4710.22000 LKR
50 BND11775.55000 LKR
100 BND23551.10000 LKR
250 BND58877.75000 LKR
500 BND117755.50000 LKR
1000 BND235511.00000 LKR
2000 BND471022.00000 LKR
5000 BND1177555.00000 LKR
10000 BND2355110.00000 LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / دولار بروني
1 LKR0.00425 BND
5 LKR0.02123 BND
10 LKR0.04246 BND
20 LKR0.08492 BND
50 LKR0.21230 BND
100 LKR0.42461 BND
250 LKR1.06152 BND
500 LKR2.12304 BND
1000 LKR4.24608 BND
2000 LKR8.49216 BND
5000 LKR21.23040 BND
10000 LKR42.46080 BND