Sri Lanka rupisinden Brunei dolarına

Reel döviz kuru ile LKR → BND çevirin

1.000 lkr
4,31 bnd

1.00000 LKR = 0.00431 BND

10:41 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11.353650.79665483.0421.538940.93161.347153.67285
1 CAD0.73874310.58852361.34671.136880.6881950.9951982.71329
1 GBP1.255251.699171104.2381.931751.169391.691014.61034
1 INR0.01204210.01630080.0095933910.0185320.01121810.01622250.0442288

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden Brunei dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BND seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → BND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

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LKR → INR

LKR → AUD

LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Brunei Doları
1 LKR0.00431 BND
5 LKR0.02155 BND
10 LKR0.04309 BND
20 LKR0.08619 BND
50 LKR0.21547 BND
100 LKR0.43094 BND
250 LKR1.07734 BND
500 LKR2.15468 BND
1000 LKR4.30936 BND
2000 LKR8.61872 BND
5000 LKR21.54680 BND
10000 LKR43.09360 BND
Çevrim kurları Brunei Doları / Sri Lanka Rupisi
1 BND232.05300 LKR
5 BND1160.26500 LKR
10 BND2320.53000 LKR
20 BND4641.06000 LKR
50 BND11602.65000 LKR
100 BND23205.30000 LKR
250 BND58013.25000 LKR
500 BND116026.50000 LKR
1000 BND232053.00000 LKR
2000 BND464106.00000 LKR
5000 BND1160265.00000 LKR
10000 BND2320530.00000 LKR