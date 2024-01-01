10 bin Sri Lanka rupisinden Brunei dolarına

Reel döviz kuru ile LKR → BND çevirin

10.000 lkr
44,18 bnd

1,000Sr LKR = 0,004418B$ BND

05:24 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LKR → BNDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00450,0046
Düşük0,00440,0044
Ortalama0,00440,0045
Değişim-1.18%-2.79%
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1 LKR → BND istatistikleri

LKR → BND kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0045, en düşük 0,0044 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0044 oldu. LKR → BND kurundaki değişiklik -1.18 değerindeydi.

LKR → BND kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0046, en düşük 0,0044 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0045 oldu. LKR → BND kurundaki değişiklik -2.79 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11,3810,77883,7081,5310,9241,3363,673
1 CAD0,72410,56460,6331,1090,6690,9682,661
1 GBP1,2851,7741107,5681,9681,1871,7174,72
1 INR0,0120,0160,00910,0180,0110,0160,044

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden Brunei dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BND seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → BND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

LKR → CAD

LKR → GBP

LKR → INR

LKR → AUD

LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Brunei Doları
1 LKR0,00442 BND
5 LKR0,02209 BND
10 LKR0,04418 BND
20 LKR0,08837 BND
50 LKR0,22092 BND
100 LKR0,44185 BND
250 LKR1,10462 BND
500 LKR2,20924 BND
1000 LKR4,41848 BND
2000 LKR8,83696 BND
5000 LKR22,09240 BND
10000 LKR44,18480 BND
Çevrim kurları Brunei Doları / Sri Lanka Rupisi
1 BND226,32200 LKR
5 BND1.131,61000 LKR
10 BND2.263,22000 LKR
20 BND4.526,44000 LKR
50 BND11.316,10000 LKR
100 BND22.632,20000 LKR
250 BND56.580,50000 LKR
500 BND113.161,00000 LKR
1000 BND226.322,00000 LKR
2000 BND452.644,00000 LKR
5000 BND1.131.610,00000 LKR
10000 BND2.263.220,00000 LKR